Perugia, parlano Buonaiuto e Melchiorri dopo l’amichevole. Di Carmine al Verona in prestito con obbligo di riscatto

Nel dopo partita dell’amichevole Perugia – Fermana, hanno parlato due dei protagonisti del 2-0 con il quale i biancorossi hanno ottenuto la prima vittoria in stagione. Si tratta come detto di un test non da tre punti, ma vincere aiuta sempre a vincere, soprattutto in un periodo prolungato di non risultati. Ecco cosa ha detto Cristian Buonaiuto, autore della doppietta decisiva: “Sono contento per le due reti, ma in questo momento non conta il risultato. Queste gare servono per acquisire la condizione ottimale. Ho preso una botta al piede destro. Non è nulla di grave”. Sulle voci che lo vorrebbero in orbita Benevento: “Mi sento bene, non penso al mercato, è mia intenzione rimanere a Perugia”. Anche Federico Melchiorri è soddisfatto: “Stiamo acquisendo la migliore condizione, adesso si fanno sentire i carichi di lavoro. Mi trovo bene con punte che attaccano l’area di rigore. Sono un attaccante bravo nelle progressioni, creo spazio e faccio movimento in area. Del mercato se ne occupa la società, noi siamo tranquilli e concentrati. Mi ha fatto piacere rivedere vecchi amici nelle Marche, dove ho giocato con la Maceratese. Il mercato non riguarda me ma la società. La squadra è tranquilla”.

Grifo – Di Carmine, è ufficialmente finita Adesso è certo: Samuel di Carmine non è più un giocatore del Perugia. Dopo 90 presenze e 38 gol complessivi l’attaccante si trasferisce ufficialmente all’Hellas Verona, che su di lui punta per un’immediata risalita nella massima serie. La formula, un po’ a sorpresa, non sarà quella del titolo definitivo, ma del prestito con obbligo di riscatto. I 2,5 milioni non entreranno dunque subito nelle casse del sodalizio di Pian di Massiano. Lungo il messaggio di commiato da parte del club: “A.C. Perugia Calcio comunica di aver ceduto in prestito con obbligo di riscatto all’Hellas Verona il calciatore Samuel Di Carmine. Approdato in biancorosso a luglio 2015 Samuel Di Carmine lascia Perugia dopo tre stagioni, dopo un piccolo intervallo di 5 mesi in prestito alla Virtus Entella da febbraio a giugno 2016. Di Carmine ha collezionato con la maglia dei Grifoni 97 presenze condite da 38 gol. Durante la passata stagione Samuel ha raggiunto importanti record sia personali che di squadra; con i suoi 38 gol è entrato nella storia del Club come il miglior marcatore di tutti i tempi in Serie B. A maggio 2018 ha ottenuto il premio come miglior attaccante della serie cadetta in occasione della manifestazione “Gran Galà Top 11 Serie B” mentre con 13 tappe vinte, è stato il più votato dai tifosi biancorossi aggiudicandosi, di fatto, il trofeo Miglior Grifone stagione 2017/2018. Di Carmine si è sempre contraddistinto non solo per le sue qualità calcistiche ma, soprattutto, per il profilo umano. Impegno, serietà e professionalità sono le principali doti che lo caratterizzano, per questo il Club ringrazia Samuel Di Carmine per il lavoro svolto e gli augura le migliori soddisfazioni sia sportive che personali“.