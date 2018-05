Rugby, a Perugia si chiude la stagione delle Donne Etrusche

PERUGIA – Ultima partita della stagione per le Donne Etrusche che oggi pomeriggio (domenica), alle ore 15,30 al campo di rugby di Pian di Massiano di Perugia, affronteranno le Belve Neroverdi nella partita valida per il campionato nazionale di rugby di serie A femminile, girone 2. A prescindere dall’esito dell’incontro la compagnine umbro-toscana chiuderà la stagione al quarto posto. Keller e compagne, infatti, non potranno disputare i barrage per conquistare il titolo italiano perché alla seconda fase del caampionato accederanno solo le prime tre squadre classificate di ogni girone.

Classifica: Montevirginio e Bologna 74 punti, Frascati 61, Donne Etrusche 54, Belve Neroverdi 45, Cus Ferrara 29, Torre del Greco e Bisenzio 24, Old Napoli 15, Cus Pisa 2.