Sir Conad, sarà il Palaevangelisti ad ospitare la Supercoppa. Si stringe per Pippo Lanza

Manca oramai solo l’ufficialità ma la certezza c’è. Sarò la Sir Safety Conad Perugia, società che tra l’altro ne è detentrice, ad organizzare la Supercoppa di Volley, che si giocherà dunque al Palaevangelisti il 6 ed il 7 ottobre prossimi, poco dopo la fine dei mondiali. Il sodalizio guidato da Gino Sirci sfrutterà alla lettera il regolamento, che conferisce dunque alla squadra che vince lo scudetto di poter disputare davanti al proprio pubblico questa importante manifestazione, come del resto accaduto lo scorso anno a Civitanova. Il via libera arriva nel corso dell’assemblea di Lega che si è svolta nella giornata di lunedì. La formula rimarrà invariata: le quattro partecipanti si affronteranno in due semifinali che metteranno di fronte la terza contro la quarta della passata stagione e la seconda contro la terza. Anche questa volta quindi a contendersi l’ultimo atto saranno Perugia – Trento e Civitanova – Modena.

Continuano nel frattempo le trattative di mercato, che avranno il loro culmine il 17, 18 e 19 luglio presso FICO, il più grande parco agro alimentare del mondo che ha sede a Bologna. Proprio Aaron Russell, tra i protagonisti del triplete bianconero, potrebbe affrontare subito da avversario i Block Devils nel primo atto della nuova stagione, dato che è sul punto di essere inserito in uno scambio con Filippo Lanza, destinato a lasciare Trento dopo sette anni di grandi successi. In questo modo non sarebbe necessario il doloroso sacrificio di Podrascanin. Tempi ancora lunghi per conoscere il destino di Simone Anzani, già da tempo d’accordo con Modena. I canarini non sembrano disposti a liberarlo facilmente, staremo a vedere.