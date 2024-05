Umbri alla Coppa italia 2024 Di Subbuteo Tradizionale

Dopo un anno torna la Coppa Italia di Subbuteo tradizionale il 18 e il 19 maggio 2024 presso il pala casa mora di Castiglione della Pescaia in provincia di Grosseto in Toscana. L’evento agonistico sportivo è organizzato dalla Federazione italiana sportiva calcio da tavolo in collaborazione con il settore nazionale subbuteo opes Italia ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni.

Sabato 18 maggio si disputera’ la competizione individuale, previsti oltre 100 atleti da tutta Italia, mentre il 19 maggio e’ prevista la competizione a squadre con oltre 30 club da tutta la penisola italiana.

Presente nel torneo individuale il ternano Marco Perotti tesserato fisct con il club capitolino SS Lazio Tfc, da Terni saranno presenti anche Alessandro Arca e Francesco Mattiangeli.

L’evento si potrà seguire sui canali social della fisct in diretta su Facebook e su YouTube.

Da Perugia saranno presenti i seguenti atleti giocatori : Cesare Santanicchia , Stefano De Francesco , Stefano Flamini e Pierluigi Signoretti.