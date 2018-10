Ussi Umbria, la selezione umbra finalista al D’Aguanno

Nuova impresa della selezione regionale di calcio dei giornalisti Ussi Umbria. Cambia la guida tecnica, ora affidata a Stefano Bencivenga, giornalista freelance e vice allenatore dello Spoleto in Eccellenza (il ct bicampione d’Italia Luca Pisinicca è ora team manager) ma non cambiano le abitudini. L’Umbria ha infatti conquistato l’accesso al triangolare finale del campionato nazionale, intitolato alla memoria del compianto giornalista Mediaset Alberto D’Aguanno, superando nel triangolare di qualificazione i padroni di casa del Lazio e l’Abruzzo.

Nuovi di zecca i due top player: Gabriele Fondi, attaccante classe 1992 con trascorsi in C1 e C2 con il Foligno, l’anno scorso vincitore dell’Eccellenza con il Cannara e Luca Pierotti, centrocampista classe 1977, da poco ritiratosi: per lui serie B a Salerno e tanta serie C con Casarano, Castrovillari, Nocerina, Catanzaro, Manfredonia, Cavese ed Andria prima di chiudere la carriera in serie D con la maglia del Bastia

Le gare, disputate presso gli impianti della Us Tor di Quinto a Roma hanno visto superare l’Umbria 1-0 il Lazio con gol di Fondi e la Sardegna 3-0 (gol di Comodi e doppietta di Fondi). L’Umbria ora attende le vincenti del triangolare Nord (Lombardia, Piemonte e Veneto, in programma il 12 ottobre a Novarello (NO) e Sud (Abruzzo/Molise, Campania e Puglia, in programma il 16 ottobre a Campobasso). La fase finale è in programma come sempre presso il centro sportivo Coni Giulio Onesti ‘Acqua Acetosa’ a Roma.

Questa la squadra che ha centrato la finale: Mirko Loche (Arcs Legacoop Umbria); Nicola Agostini (Eccellenzacalcio), Luca Pierotti (topp player), Federico Barontini (freelance, attuale tecnico del Selci); Matteo Crocchioni (FotoCrocchioni), Giuliano De Matteis (Corriere dello Sport), Michele Nucci (La Nazione), Simone Zaccagni (RGM Hit Radio, attuale tecnico dello Scheggia), Luca Comodi (Uff. stampa Comune Gualdo Tadino), Gabriele Fondi (top player), Alessandro Catanzaro (Praticante SGRTV), Luca Pagliaricci (Foto Pagliaricci), Luca Filipponi (Europanews). CT Stefano Bencivenga (freelance, attuale vice allenatore Spoleto). Team manager: Luca Pisinicca (RAI TGR)