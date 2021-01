La Ternana torna a vincere al Liberati: battuto Monopoli per 2-1

Terni – Torna a vincere la Ternana, al Liberati battuto il Monopoli per 2-1. La Fere, capolista, strappa l’ennesima vittoria: le Fere, in vantaggio con Vantaggiato dopo soli 9′, subiscono il pareggio del Monopoli con Starita ma grazie al sigillo di Defendi si portano a 43 punti, otto lunghezze sopra il Bari. Il tutto nella 18esima giornata del campionato di Lega Pro, girone C.

Ternana (4-2-3-1): Iannarilli; Defendi (Cap.), Kontek, Boben, Salzano (37′ st Laverone); Proietti, Palumbo (37′ st Paghera); Partipilo (23′ st Damian), Vantaggiato (31′ st Ferrante), Furlan (23′ st Suagher); Raičević. A disp.: Vitali, Torromino, Russo, Ndir, Onesti, Peralta, Bergamelli. All.: Cristiano Lucarelli

Monopoli (3-5-2): Menegatti, Riggio, Giosa, Nicoletti (38′ st Guibre), Tazzer (38′ st Lombardo), Piccinni (Cap., 27′ st Giorno), Vassallo (27′ st Samele), Paolucci, Zambataro, Soleri, Starita (15′ st Currarino). A disp.: Nicolas, Mercadante, Arena, Sales, Fusco, Marilungo. All.: Giuseppe Scienza

Arbitro: Alessandro Di Graci (Como)

Assistenti: Luca Valletta (Napoli), Pietro Lattanzi (Milano)

IV Ufficiale: Mattia Ubaldi (Roma Uno)

Marcatori: 9′ pt Vantaggiato (T., rig.), 44′ pt Starita (M.), 16′ st Defendi (T.)

Ammoniti: Partipilo e Defendi (T.), Piccinni (M.)

Recuperi: 0/4

Note: Starita e Giorno (M.) hanno fallito due calci di rigore