Terni, grande successo di pubblico per il Gran Galà dello Sport

Grande successo di pubblico per il Gran Galà dello Sport che si è svolto sabato pomeriggio al Caos di Terni grazie all’organizzazione dell’Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia, in collaborazione con l’Euro Sport Club Terni di pattinaggio. Tra i premiati Francesca Lollobrigida, argento e bronzo nel pattinaggio su ghiaccio alle ultime Olimpiadi invernali di Pechino, il maestro di scherma Filippo Romagnoli mentre il suo allievo Alessio Foconi era impegnato fuori città, così come Riccardo Menciotti medaglia di bronzo a Tokyo 2020 nel nuoto paralimpico, Vezio Romano, già campione mondiale di taekwondo, Maurizio Lollobrigida, papà di Francesca che è stato campione italiano nel settore corsa di pattinaggio a rotelle, Anita Pazzaglia (impegnata in una gara, premio ritirato dalla mamma) atleta di livello mondiale nel karate e Stefano Lupi presidente regionale Fairplay. Testimonial dell’evento Roberto Cammarelle, medaglia d’oro nel pugilato alle Olimpiadi di Pechino 2008 e Massimiliano Rota, olimpico nel bob nell’appuntamento invernale di Nagano 2008 (Giappone). Particolarmente festeggiata dai tanti giovani pattinatori presenti, tra autografi e selfie, Francesca Lollobrigida che ha rivolto loro un messaggio di incoraggiamento: “Non ho mai smesso di crederci. Vengo dalle rotelle e ho vinto due medaglie in uno sport invernale. Anche grazie a voi è successo. E mi raccomando voi piccoli non smettete di crederci”. I riconoscimenti sono stati consegnati dal presidente dell’Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzuri d’Italia sezione di Terni Silvano Pani, dal presidente dell’ASD Euro Sport Club Terni Carlo Danieli, dall’assessore allo sport e al turismo del Comune di Terni Elerna Proietti, dall’assessore al bilancio Orlando Masselli e da Simonetta Mignozzetti, dirigente al raccordo e collaborazione con gli Enti locali della prefettura di Terni. Tra i dirigenti sportivi premiati inoltre il vice presidente regionale del CONI Moreno Rosati e il delegato provinciale del CONIi Fabio Moscatelli (per lui moltissimi i messaggi di vicinanza e di affetto per la scomparsa prematura della moglie Tiziana. Presente anche il caporedattore della Tgr Umbria Luca Ginetto, ex pattinatore.Francesca Lollobrigida è stata impegnata nella mattinata di domenica al ciclopattinodromo Renato Perona di Terni ai Campionati Regionali del Lazio. Il Comitato laziale della FISR ha infatti scelto l’impianto ternano per le prove che hanno assegnato i titoli regionali di corsa su strada.