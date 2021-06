Terni, presentata la 43ª Acea Ambiente Maratona delle Acque

Terni – Conto alla rovescia ufficialmente iniziato per la 43ª edizione della ACEA Ambiente Maratona delle Acque. La gara podistica più longeva del territorio, dopo un anno di stop nel 2020 a causa dell’emergenza Covid, torna più grintosa che mai e il 13 giugno alle 9:30 vedrà ai blocchi di partenza 500 atleti da dentro e fuori regione. La presentazione ufficiale della manifestazione si è tenuta oggi presso la sede dell’Amatori Podistica Terni, che organizza l’evento. Erano presenti, insieme al Presidente di APT Luca Moriconi, l’Assessore allo Sport Elena Proietti, il delegato provinciale CONI Fabio Moscatelli e il presidente del Dit Leonardo Troiani. Il Presidente della Fidal Stefano Mei è intervenuto in collegamento per un saluto agli organizzatori e agli atleti e ha promesso la sua presenza a febbraio in occasione di un altro attesissimo appuntamento, quello con la Maratona di San Valentino.

Il programma inizierà già da sabato con l’apertura dello spazio expo nella sede dell’Amatori Podistica Terni dalle 15. Domenica si inizia alle 8 con il raduno presso il camposcuola di via Prati mentre la partenza della gara sarà alle 9:30 da Piazza Tacito. Le premiazioni si svolgeranno a partire dalle 11.

La gara prevede percorsi competitivi e non competitivi da 20,5 e 7 km. Il tracciato è impegnativo con un importante dislivello nella prima metà, ma la fatica è ripagata dalla splendida vista della Cascata delle Marmore e dalla discesa della seconda parte del percorso. La gara di 7 km finisce proprio davanti alla Cascata. Per i bimbi sono previsti mini percorsi all’interno del camposcuola Casagrande.

“È un evento speciale per chi partecipa – dice il numero uno di APT Moriconi – perché in pochi si possono vantare di passare attraverso un ambiente unico come il parco della cascata delle Marmore. È speciale anche per noi perché segna un momento di ripartenza. L’anno scorso, per la prima volta dopo più di 40 anni, abbiamo dovuto annullare la manifestazione. Anche per quest’anno c’era grande incertezza ma siamo riusciti comunque a richiamare un bel numero di atleti, circa 500 in totale da diverse regioni come Toscana, Marche, Emilia Romagna, Veneto e Lombardia. Abbiamo affidato l’organizzazione dell’accoglienza al Dit, con cui collaboriamo da anni”.

L’Assessore Proietti ha rimarcato l’importanza dello sport per la città, che ha “un impatto sul tessuto economico di Terni, incidendo per un 8-9% sul nostro Pil. In Comune siamo sempre all’ascolto delle esigenze di associazioni e atleti”.

Le iscrizioni per ACEA Ambiente Maratona delle Acque sono aperte fino a venerdì 11 giugno sul sito www.icron.it.