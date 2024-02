La seconda Zona FIV premia i giovanissimi, bene i velisti del Club Velico Castiglionese

Proseguono anche in questo 2024 i riconoscimenti per gli ottimi risultati dei velisti e delle veliste del Club Velico Castiglionese, sotto la guida dell’allenatore Stefano Garzi. Venerdì 24 febbraio 2024, presso il Circolo Ufficiali della Marina Militare di La Spezia, il presidente della Seconda Zona FIV (Umbria-Toscana-La Spezia), Andrea Leonardi, premierà Niccolò Giomarelli, Mavie Ceccarelli e Rodrigo Luzi, del Gruppo sportivo di Castiglione del Lago, nell’ambito della manifestazione “I migliori siamo Noi”, organizzata dalla Seconda Zona.

Niccolò è premiato per l’Oro mondiale O’Pen Skiff vinto lo scorso anno a Rimini, nonché per il primo posto nella Ranking List 2023 della Seconda Zona Under 17; Mavie è premiata per il terzo posto femminile nello stesso mondiale O’Pen Skiff 2023 e per il secondo posto nella Ranking List Under 17 della Seconda Zona;Rodrigo è premiato per il terzo posto nella Ranking List O’Pen Skiff Under 15 della Seconda Zona.

Come si ricorderà, Niccolò aveva già ottenuto un importante riconoscimento dalla FIV anche nel 2023, nel corso della cerimonia per i Velisti dell’Anno a Genova.

Ora Niccolò e Mavie, superati i 17 anni, passano il testimone a Rodrigo e agli altri giovanissimi/e del Gruppo sportivo del Club Velico Castiglionese, anch’essi bravi e motivati.

Oltre a gareggiare ancora in singolo passando alla classe Laser, Niccolò ha iniziato a cimentarsi sul doppio 29er, una deriva acrobatica,mentre Mavie si sta impegnando con il Nacra 15, anch’essa barca doppia, un catamarano di meno didue metri e mezzo, leggerissimo, molto performante.