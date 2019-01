Città di Castello, Bettarelli alla Lega: “Biglietto unico museale in vigore a primavera”

CITTA’ DI CASTELLO – “Mi fa piacere che la Lega condivida l’idea del biglietto unico museale ma mi stupisce che se ne sia accorta solo adesso che il progetto giunge in porto” dichiara il vicesindaco e assessore alle Politiche culturali di Città di Castello Michele Bettarelli, rispondendo ad una mozione dei consiglieri comunali Marcello Rigucci e Valerio Mancini. “Alla Lega di Città di Castello piace giocare facile: lanciando idee che qualcuno ha già concretizzato. Tuttavia la mozione sulla promozione integrata dei consiglieri Mancini e Rigucci mi offre l’occasione per parlare di nuovo del biglietto unico museale, che partirà con la primavera e coinvolgerà tutto il circuito museale tifernate, compresi musei di cui forse i consiglieri non sanno l’esistenza visto che non li citano. Ci sarà anche la Valtiberina toscana attraverso un accordo in grado di valorizzare sia le singole peculiarità sia il nostro territorio di cui l’arte e cultura ad oggi sono i veri e più potenti attrattori turistici. Proprio per questo abbiamo lavorato sulla promozione integrata con una sinergia continuata e coordinata ormai a regime che si arricchirà di uno strumento innovativo e moderno, il biglietto unico, da cui ci aspettiamo un valore aggiunto e un ulteriore passo in avanti verso la Valle Museo”.