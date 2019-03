Giù il velo alla Scuola di Alta Formazione ‘FA.BE.SA.CI.’

PERUGIA – La Scuola di Alta Formazione FA.BE.SA.CI sorta a Perugia su iniziativa di Federfarma Umbria e Federfarma Ancona sarà presentata in conferenza stampa lunedì 25 marzo: “Un progetto che coinvolge esperienze universitarie, sindacali, aziendali che partendo dall’Umbria e dalle Marche guarda all’intero territorio nazionale”. Già pronti a decollare i primi due corsi, ma molti altri sono già in cantiere.

Elevare le capacità scientifiche, organizzative, gestionali e relazionali dei soggetti che operano nel settore della farmacia. Con questo desiderio è nata a Perugia la Scuola di Alta Formazione – FA.BE.SA.CI (Farmacie per il Benessere e la Salute dei Cittadini), che si prefigge di unire diverse esperienze tra di loro collegate, come quella universitaria, sindacale ed aziendale. Nata su iniziativa di Federfarma Umbria, nonché dalle relative associazioni provinciali, da Federfarma Ancona e da Farma Service Centro Italia, intende lanciare su scala nazionale un modello innovativo di formazione qualificata per tutti i soggetti che ruotano attorno alle farmacie, dai titolari ai dipendenti ai collaboratori sino alle imprese che gestiscono processi logistici per i farmaci. Il fatto che questa Scuola nasca dalla volontà del mondo delle farmacie di queste due regioni non è affatto casuale: esperienze consolidate di successo nella collaborazione degli ultimi anni sono la base per far decollare anche questa ulteriore iniziativa. Ma l’ambizione di questa Scuola è quella di rivolgersi a farmacisti di tutta Italia.

La Scuola, che sarà presentata ufficialmente con una conferenza stampa in programma lunedì 25 marzo 2019 alle ore 11.30 presso la Sala Oliva Fonteni di Farmacentro, a Perugia, ha già in embrione due corsi di alta formazione, il primo dedicato alla “Rappresentazione, valorizzazione e comunicazione sociale dell’attività dei farmacisti” ed il secondo agli “Indicatori di efficienza, produttività e redditività nella gestione della farmacia”. Ma altre iniziative formative sono già in cantiere e riguardano l’approfondimento della conoscenza di specifiche “famiglie” di farmaci, da quelli pediatrici a quelli veterinari sino a quelli innovativi in relazione a talune patologie. I docenti proverranno dall’intero territorio nazionale, e saranno espressione del mondo universitario, professionale e ospedaliero.

Nel consiglio direttivo della Scuola sono presenti, tra gli altri, rappresentanti delle unioni sindacali delle farmacie umbre e marchigiane, a partire dal dott. Augusto Luciani presidente di Federfarma Umbria, nonché il direttore del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell’Università di Perugia prof.ssa Violetta Cecchetti, il Vice direttore prof. Maurizio Ricci e il delegato per il Polo Universitario ternano prof. Massimo Curini.

Presidente della Scuola è stato nominato il prof. Luca Ferrucci del Dipartimento di Economia dell’Università degli studi di Perugia.

“FA.BE.SA.CI. è un progetto che vuole valorizzare le esperienze sinora maturate nel nostro territorio – commentano i promotori -, sviluppando e potenziando le professionalità connesse al mondo delle farmacie e offrendo nuove opportunità, in un network con il mondo universitario, anche nell’interesse dei neo-laureati. L’obiettivo è quello di elevare le capacità scientifiche, organizzative, gestionali e relazionali in tutti i processi che coinvolgono l’attività delle farmacie”.