Gubbio, “Il messaggio di Astengo nell’urbanistica umbra” in un convegno

GUBBIO – Si terrà venerdì 26 ottobre alle ore 17,30 presso la Sala del Consiglio comunale in piazza Grande, il Convegno “IL MESSAGGIO DI ASTENGO NELL’URBANISTICA UMBRA” promosso dal Rotary Gubbio, che prevede, fra l’altro, la cerimonia di riconsegna al Comune di due tavole del ‘PRG Astengo’, restaurate dalla Soprintendenza archivistica dell’Umbria e delle Marche. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Filippo Mario Stirati, del presidente del Rotary Giovanni Pierotti e di Sabrina Mingarelli della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica dell’Umbria e delle Marche, seguirà l’introduzione di Massimo Bastiani con una relazione dal titolo “L’impegno del Rotary per una memoria ‘attiva’ dell’opera di Astengo”. In programma anche gli interventi di Alfiero Moretti direttore regionale della Direzione Governo del Territorio e Paesaggio Regione Umbria con la relazione ‘L’urbanistica umbra dopo Astengo’, di Franco Marini dell’Istituto Nazionale di Urbanistica – INU ‘Cosa resta del pensiero di Astengo nella gestione delle città storiche dell’Umbria’ e Carlo Neri dell’ordine degli architetti di Perugia che parlerà de ‘La professione dell’Urbanista oggi’. Alle ore 19 ci sarà la riconsegna delle due Tavole restaurate del ‘PRG Astengo’. La partecipazione al convegno vale come credito formativo, ed è estesa anche ai geometri, oltre che agli architetti.