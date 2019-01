Orcolat 76, al via la distribuzione dei biglietti

FOLIGNO – Verranno distribuiti giovedì 10 gennaio, i biglietti per assistere allo spettacolo “Orcolat ’76” in programma sabato 12 gennaio, alle 21 all’Auditorium San Domenico con Simone Cristicchi. I cittadini potranno ritirare il biglietti, gratuiti, allo Sportello Unico Integrato (ex Ufficio relazioni con il pubblico), in piazza della Repubblica, dalle 9 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 17,30.

“Orcolat ‘76” è uno spettacolo promosso dai Consigli regionali di Umbria e Friuli e dai Comuni di Foligno e Gemona e descrive, attraverso musiche e i racconti, il terremoto del 6 maggio del 1976 che colpì il Friuli.