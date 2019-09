“Senza un governo”: domani tavola rotonda Cgil a Perugia

MARSCIANO – Giovedì 5 settembre alle ore 11.00 presso la sala Aldo Capitini in Municipio sarà …

Si è svolta la cerimonia di chiusura dello Skill Camp organizzato da I.Ri.Fo.R. Umbria, in collaborazione …

ASSISI – Tutto come previsto dal Piano Strade 2, sono terminati i lavori di bitumatura in …

ASSISI – Sarà come sempre lo stupendo scenario di Piazza del Comune ad Assisi a fare …

CASTIGLIONE DEL LAGO – “Alleanza popolare per Castiglione del Lago” diventa un’associazione. “Si tratta di un …

CITTA’ DI CASTELLO – Un nuovo fine settimana denso di eventi per Città di Castello con …

SPELLO – Rinviata la seduta del consiglio comunale prevista per oggi giovedì 29 agosto alle …

Ago 29, 2019

GUBBIO – E’ convocato per martedì 10 settembre alle ore 16 in Sala Consiliare in …