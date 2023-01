Bastia Umbra, arrestato sorvegliato speciale che cerca di scappare con l’auto

Erano impegnati nei controlli a Bastia Umbra quando gli agenti della polizia di Stato del Commissariato di Assisi e gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Umbria Marche hanno notato un’auto sospetta che, alla vista della pattuglia, ha accelerato per tentare di far perdere le proprie tracce. I poliziotti si sono messi all’inseguimento dell’auto che, imboccato un vicolo cieco (via Terminillo) è stata bloccata. Gli agenti hanno identificato il conducente e il passeggero, entrambi cittadini italiani di 41 e 38 anni, già conosciuti dalle forze dell’ordine, che fin da subito sono apparsi assai agitati. Dai successivi accertamenti è emerso che il 41enne era sottoposto alla misura della Sorveglianza Speciale, con l’obbligo di soggiorno nel comune di Bevagna, della durata di 2 anni, 6 mesi e 16 giorni. Gli agenti, considerati i precedenti dei due uomini, li hanno sottoposti a perquisizione che ha dato esito positivo nei confronti del conducente. Il 41enne è stato trovato in possesso di una grossa tronchese della quale non è riuscito a fornire una motivazione attendibile. Accompagnato presso gli uffici del Commissariato di Assisi per le attività di rito, è stato arrestato per il reato di inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni della Sorveglianza Speciale. Il 41enne è stato anche deferito all’Autorità giudiziaria per il reato di porto ingiustificato di strumenti atti allo scasso. La tronchese è stata sottoposta a sequestro.