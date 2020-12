Basket A2/F: Vittoria storica, La Bottega del Tartufo Umbertide espugna Selargius

UMBERTIDE – Vittoria storica per La Bottega del Tartufo Umbertide che espugna il difficile parquet di Selargius per la prima volta. Punteggio finale di 76-68 per le umbertidesi che salgono a quota 14 punti in classifica ed al secondo posto in solitaria. Top scorer tra le bianco-azzurre Federica Pompei con 22 punti, seguita dal capitano Federica Giudice con 15 e Giorgia Paolocci con 12.

La partita è iniziata in salita per la PFU che si è ritrovata sotto 20-12 alla fine del primo periodo. Nel secondo quarto la formazione di coach Staccini fatica ancora ad emergere, ma riesce comunque a tenere testa alle quotate avversarie, grazie anche ad una grande prova del play Ilaria Moriconi. Le squadre vanno al riposo sul 37-29 per le sarde. Al ritorno dall’intervallo lungo Giudice e compagne iniziano la scalata. Il trio Pompei-Giudice-Paolocci crea scompiglio tra le fila selargine, ma è tutta la squadra umbertidese che si dimostra eccezionale in fase difensiva. 28-15 il parziale del terzo quarto in favore delle ospiti. Ultimo quarto ancora appannaggio bianco-azzurro e la PFU può così trionfare per la settima volta in stagione. A Selargius non basta l’ottima prestazione della play capitolina Giulia Manzotti che mette a segno 27 punti.

“All’inizio abbiamo subito tutta la qualità offensiva di Selargius – commenta coach Staccini a fine gara- andando sotto, poi con le energie fresche dalla panchina siamo riusciti a ricucire un po’ lo strappo e dopo l’intervallo, aggiustando un paio di cose, le ragazze sono state brave a prendere in mano la partita. Ringrazio la società che ci ha messo nelle migliori condizioni possibili per giocare queste due trasferte impegnative nelle isole e tutto lo staff che lavora quotidianamente per le ragazze con grande impegno”.

Ora la PFU deve recuperare la partita con Bolzano, che intanto è tornata ad allenarsi dopo la fine del lockdown imposto dalla provincia autonoma. Domenica 13 dicembre alle 18, appuntamento al Pala Morandi contro San Giovanni Valdarno, salvo rinvio. Prossima trasferta sempre in Sardegna, sabato 19 dicembre alle 15:30 contro la Virtus Cagliari.

TECHFIND SAN SALVATORE SELARGIUS VS LA BOTTEGA DEL TARTUFO UMBERTIDE 68-76 (20-12, 37-29, 52-57)

SELARGIUS: Granzotto 16, Manzotti 27, Cutrupi 4, Ceccarelli 18, El Habbab 2, Melis ne, Vargiu ne, Simioni ne, Mura 1, Pinna ne, Loddo, Demetrio Blecic. All: Fioretto. Vice: Demuro.

UMBERTIDE: Pompei 22, Giudice 15, Kotnis 7, Baldi 6, De Cassan 2, Dell’Olio, Speziali, Stroscio 3, Moriconi 9, Paolocci 12. Allenatore: Michele Staccini. Vice: Michele Crispoltoni.