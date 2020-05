Covid Umbria, nessun nuovo caso da ieri. Pochi tamponi, nessun nuovo decesso.

Fra le ore 8 di ieri e oggi in Umbria non si sono registrati nuovi casi positivi. Certo il numero dei tamponi effettuati è assai basso, solo 323. Conti alla mano, le persone che hanno sconfitto il Coronavirus sono 1.259 fino ad oggi mentre per il quarto giorno consecutivo i decessi sono invariati (73). I ricoveri complessivi scendono a 26 , uno in meno rispetto a ieri. Di questi sempre due sono i pazienti curati nelle terapie intensive. A questa mattina sono 577 le persone ancora in isolamento domiciliare; sempre a questa mattina sono 20.111 i soggetti usciti dall’isolamento. Il numero complessivo degli attuali positivi è di 92 pazienti, due in meno rispetto alle ultime 24 ore.