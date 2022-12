Luana, Natascha, Nico, Gabriele: ecco chi sono i quattro ragazzi morti nell’incidente

Sono una ragazza di 17 anni e altri tre di 22 anni le vittime dell’incidente stradale avvenuto la notte scorsa nella zona di San Giustino. Si tratta di Luana Ballini, nata nel 2005, Natascha Baldacci, Nico Dolfi e Gabriele Marghi tutti nati nel 2000. Erano reduci da una festa di compleanno e si stavano dirigendo verso Sansepolcro per andare in discoteca. C’è l’ipotesi che possa essere stata la strada bagnata la causa dell’incidente. L’auto, una Fiat Punto, è prima finita in una cunetta e quindi contro il muro di contenimento di un ponte. I quattro ragazzi sono tutti morti sul colpo all’interno dell’abitacolo. Nico Dolfi era iscritto all’Università degli Studi di Perugia presso il dipartimento di economia e commercio. Giocava a pallavolo e seguiva la squadra del Trestina Volley. Gabriele Marghi lavorava in una azienda di costruzione di macchine agricole a Trestina. Era tifoso del Milan, aveva giocato a calcio con la squadra del Riosecco. Natascha Baldacci dopo essersi diplomata all’Itis di Città di Castello, indirizzo “Amministrazione Finanza e Marketing”, aveva iniziato a lavorare in una assicurazione di Città di Castello. Luana Ballini, la più piccola e ancora minorenne, studiava all’Itis di Città di Castello.