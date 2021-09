Medaglia di bronzo a squadre e quinto posto assoluto per Tiziana Martinelli la “regina del mare” ai mondiali di pesca in apnea

Medaglia di bronzo a squadre e quinto posto assoluto per la “regina del mare”, Tiziana Martinelli, tifernate, classe ’81, geometra alla Quadrilatero Marche Umbria spa, mamma di due bambini, al primo Campionato Mondiale Femminile di Pesca in Apnea che si è svolto nelle acque cristalline Arbatax (NU). Tiziana Martinelli, Istruttrice di Apnea e di Pesca in Apnea nonché Istruttrice di Yoga, è stata convocata come atleta titolare dalla Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee (FIPSAS), assieme alla calabrese, Maria Fanito e la lombarda, Alice Ferrari ed una riserva ufficiale, la sarda Cinzia Assunta Cara ed una assistente. Due giornate di gara da cinque ore ciascuna per un quinto posto assoluto: un successo personale di grande prestigio. Risultato che insieme all’ottavo posto di Alice Ferrari, unitamente a Maria Fanito ha portato la squadra azzurra a salire sul podio con la medaglia di bronzo. “A bordo di ogni gommone in gara un l’atleta, un barcaiolo – dichiara soddisfatta Tiziana – che nel mio caso è stato il formidabile Angelo Ascione, ed un commissario di gara. Concentrazione, determinazione e tranquillità sono le parole che mi hanno accompagnata nel lungo lavoro di preparazione ed in gara, la strategia e la perfetta sintonia con il barcaiolo hanno giocato un ruolo fondamentale per l’ottenimento del risultato. Il Direttore Tecnico Marco Bardi e tutti noi atleti, sia titolari che non, abbiamo dato il massimo per la squadra impegnandoci senza riserve e grazie al connubio tra passione e dedizione di tutti siamo Campioni del Mondo a squadre e nella classifica assoluta, con il nostro atleta Giacomo de Mola che si è laureato Campione del Mondo alla 32° edizione dei Campionati Maschili di Pesca in Apnea.” Riporto a casa – conclude Tiziana Martinelli – la coppa dei campionati ai miei figli ed a mio marito, alle nostre famiglie: se la sono meritati loro quanto me e la riporto piena di emozioni, di gioia e di felicità. Da oggi il mare di Arbatax è ancora più azzurro”. Tiziana Martinelli, classe ’81, geometra alla Quadrilatero Marche Umbria spa, mamma di due bambini, Giulia di 4 anni e Dante di 1 anno, innamorata del mare fin dalla nascita e del marito Jacopo Giandominici (che gli ha trasmesso la passione per questo sport), ha ultimato in agosto presso le piscine comunali le fasi della preparazione in vista del debutto assoluto, la prima volta per le donne in questa disciplina ad un “mondiale”. Prima donna in Italia Istruttrice di pesca in apnea, ha più volte effettuato alcune immersioni nella piscina di casa, gli impianti natatori Polisport del comune di Città di Castello che l’hanno vista crescere prima come nuotatrice e poi come appassionata di pesci e fondali mozzafiato. “Dedico questo risultato – ha dichiarato con un pizzico d’orgoglio – ai miei genitori, il babbo Viscardo e la mamma Loredana, a tutta la mia famiglia e agli amici che mi vogliono bene”