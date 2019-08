Tevere, Marco Vinicio Guasticchi (Pd): “Maggiori controlli sul fiume”

UMBERTIDE – Il consigliere regionale e vicepresidente dell’Assemblea legislativa Marco Vinicio Guasticchi (Pd) interviene sulla situazione del Tevere e sul fenomeno delle acque torbide nel tratto di fiume che si snoda tra Umbertide e la foce del Carpina. “Dopo la riattivazione del campo di gara di pesca dei laghi di Faldo -dichiara il consigliere regionale –, un’altra minaccia incombe su quel bellissimo campo di gara fluviale. Tale minaccia si chiama acque torbide, un fenomeno che stranamente si presenta ogni volta in concomitanza di particolari ed intensi fenomeni meteorologici. Infatti, oltre al fisiologico fango, probabilmente alcune aziende rilasciano liquami e componenti inquinanti”. “Tale situazione – precisa Guasticchi – andrebbe monitorata a fondo, affinché i soliti furbetti non approfittino per risparmiare sullo smaltimento. Inoltre, l’acqua torbida conseguente e duratura mette anche a rischio l’attività di pesca sportiva, che prevede l’utilizzo di tali strutture per importanti gare nazionali ed internazionali”. “Quindi – conclude il consigliere regionale – invito tutte le autorità preposte a vigilare per identificare gli eventuali trasgressori e soprattutto invito tutti a vigilare e segnalare eventuali abusi. Nel territorio di Umbertide e Montone abbiamo importantissimi impianti di pesca che dobbiamo difendere e valorizzare per il bene dell’ambiente, dell’economia e del turismo dell’Alto Tevere Umbro”.