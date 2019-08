Presentato l’agosto casciano, si comincia il 10 agosto con Aestivum

CASCIA – Cascia si prepara a far vivere un’estate all’insegna della ripartenza, “con una grande volontà di ritornare alla normalità dopo il sisma del 2016, con eventi importanti per dare un messaggio: si può tranquillamente tornare in questo territorio, vivere la montagna, fare escursioni, visitare la città per ridare vita e impulso all’economia”. A parlare è il sindaco della città di santa Rita, Mario de Carolis, e l’occasione è stata la presentazione degli appuntamenti che animano l’estate nel borgo della Valnerina: Aestivum, la Mostra mercato del tartufo estivo e della rosa giunta alla sua undicesima edizione e in programma sabato 10 e domenica 11 agosto, e l’Agosto casciano. L’intero cartellone di eventi, reso possibile grazie anche al contributo di Regione Umbria, Gal Valle umbra e Sibillini e Comune di Cascia, è stato illustrato a Perugia, giovedì 1 agosto, nel palazzo della Provincia, alla presenza dell’assessore regionale Fernanda Cecchini e, per il Comune di Cascia, del sindaco, dell’assessore alle politiche sociali Monica Del Piano, dell’assessore al turismo e grandi eventi Piero Reali e Laura Musella, che ha curato l’appuntamento del 10 agosto ‘Giancarlo Giannini e le parole note’, che si terrà nel piazzale di San Francesco alle 21. “Questo tipo di manifestazioni – ha sottolineato Fernanda Cecchini – in comuni come Cascia assumono un significato importante perché aiutano a tenere insieme la comunità, soprattutto dopo i drammatici eventi sismici. Si tratta di un evento estivo che non si limita a valorizzare solo il tartufo ma anche tanti altri prodotti pregiati del posto, contornato alla perfezione da momenti culturali, convegni e intrattenimenti di qualità. Un chiaro esempio di come una piccola realtà può contribuire alla crescita della nostra regione”.