A Cascia la presentazione del libro “Sono Rinata”

CASCIA – Si terrà Sabato 19 Gennaio alle 16 a Cascia (PG), presso la Basilica Inferiore di Santa Rita da Cascia, la presentazione in anteprima del libro “SONO RINATA. Testimonianza di salvezza”, scritto da Mariangela Calcagno ed edito da Editrice Shalom. A dialogare con l’autrice, per l’occasione, saranno presenti Sua Eminenza Cardinale Angelo Comastri (Vicario Generale di Sua Santità per la Città del Vaticano Arciprete della Basilica Papale di San Pietro), Francesca Fialdini (giornalista e conduttrice de “La vita in diretta” di Raiuno, che farà da moderatrice), la Dottoressa Claudia Cardinali (psicologa-psicoterapeuta e sessuologa esperta EMDR) e la Dottoressa Giulia De Iaco (biologa-nutrizionista). Al termine della presentazione seguirà un rinfresco offerto dalle monache di Cascia. Dalla morte alla vita: “SONO RINATA” è la storia di un miracolo vissuto dall’autrice dopo aver attraversato il buio più fitto, quella che lei stessa chiama “l’autostrada veloce verso gli inferi”. “Questo libro intende accompagnarci e prepararci all’incontro con Dio – dichiara Mariangela Calcagno – Difficilmente riusciremo a trovarlo al primo incontro, mentre sarà più facile incontrarlo se condurremo una costante, sentita e profonda ricerca. In alcuni casi ci potrà addirittura spingere alla conversione, che tuttavia non si risolverà in un solo momento bensì in un dialogo quotidiano con il Signore”. Con la sua storia, Mariangela racconta il suo passato di profondo dolore, ma soprattutto il suo presente fatto di cose semplici e preziose, di amicizie e incontri provvidenziali, di una nuova alba che illumina ogni difficoltà. Scrive Sua Eminenza il Cardinale Angelo Comastri nell’invito alla lettura: “La storia di Angela, diventata Mariangela l’8 dicembre 2010, racconta un miracolo: Dio abita anche nel dolore… e con lui il dolore non è più dolore, perché la carezza dell’amore di Dio lo trasforma e vince”. Una testimonianza di salvezza da leggere tutta d’un fiato per scoprire che ognuno di noi è prezioso agli occhi del Signore e per sperare sempre, oltre ogni speranza, che l’Amore vero fa nuove tutte le cose. “Ringrazio tutti colori che il Padre ha messo sulla mia strada per aiutarmi a diventare la persona che sono oggi: una donna libera. Nel corso della mia vita ho capito che noi uomini siamo fatti di anima, corpo e mente e che questi tre aspetti devono rispettarsi l’un l’altro, dialogare tra loro, per la nostra salvezza – rivela Mariangela Calcagno –. Nonostante le ferite che possono aver segnato il nostro corpo e la nostra anima, bisogna sempre ricordarsi che siamo figli prediletti di Dio. La fede ci ricorda che siamo amati, stimati e benvoluti, perché il Signore posa sempre il suo sguardo d’amore su di noi”. Gli incontri con l’autrice Mariangela Calcagno prenderanno il via a Cascia (PG) ma si protrarranno nel corso dei prossimi mesi, presso scuole, associazioni, gruppi di preghiera e parrocchie, per dialogare con i lettori e avviare un percorso di fede condiviso. Per fissare un appuntamento con l’autrice, si prega di contattare direttamente la casa editrice: info@editriceshalom.it.