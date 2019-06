Ambiente, Arte e Tecnologia. Ecco KIDSBIT 2019, il Festival dei bambini e della Terra!

PERUGIA – Tutto pronto per la IV edizione di KIDSBIT, Festival Europeo sulla creatività digitale che si svolgerà sabato 8 e domenica 9 giugno a Perugia, quest’anno dedicato all’educazione ambientale, alla sostenibilità e allo stato di salute del nostro Pianeta.

KIDSBIT 2019 si svolgerà in due spazi espositivi, reinventati e trasformati in luoghi di sperimentazione. Il Centro Camerale G. Alessi diventerà per due giorni un grande ‘ecosistema multimediale’ grazie alle quattro installazioni artistiche interattive (a ciclo continuo) dedicate alla Natura e alle sue forme, che stimoleranno una riflessione sull’importanza del gesto personale nei confronti dell’Ambiente.

Nella Galleria Nazionale dell’Umbria sarà allestito un spazio che metterà in relazione bolle di sapone, ambiente e tecnologia con laboratori digitali ispirati alla mostra “Bolle di sapone. Forme dell’utopia tra vanitas, arte e scienza”, in cui i bambini dai 5 ai 14 anni vivranno quattro esperienze per riflettere sulla sostenibilità, giocando con Robot programmabili, Automi e Sensori.

Tante le attività in programma . “Bloom”, la suggestiva installazione dell’artista canadese Maotik che, grazie ad un approccio parametrico, trasporta gli spettatori all’interno di un vivaio digitale in cui, sfiorando un petalo sbocciano enormi fiori colorati; “Magic Forest” è lo spazio ideato e sviluppato da Benjamin Rabe dove illustrazioni oniriche e sistemi di rilevazione del movimento trasformeranno grandi e piccoli in alberi in crescita.

A cura della Regione Umbria il corner interattivo “x Un Mondo + Bello Riduci-Riusa-Ricicla Insieme a Me” con due installazioni per imparare (giocando) tutto sul riciclo, la trasformazione e l’utilizzo dei rifiuti come risorsa, favorendo lo sviluppo di un’economia circolare “riparativa e rigenerativa”.

In collaborazione con Listone Giordano “Alberi bambini” un’installazione di legno e piante in grado di “parlare” quando accarezzate finalizzata a valorizzare la relazione di causa effetto esistente tra due esseri viventi, attraverso l’emissione di suoni (il lavoro è parte del progetto dell’azienda denominato THIS IS MY FOREST e dedicato alla sostenibilità ambientale e gestione forestale certificata PEFC).

Non mancherà una sezione dedicata anche agli adulti con eventi-spettacolo . Antonio Brunori, Segretario Generale PEFC Italia, nello spettacolo di colori e suoni “Tree Talks” racconterà il suo lavoro di dottore Forestale e di come la tecnologia ci può aiutare a parlare con gli alberi, mentre David Grohmann, del collettivo Becoming X, darà vita ad una foresta disegnata in live e proiettata su grandi dimensioni.

Carlo Alberto Brunori dell’INGV con il suo “There is no planet B” ci parlerà del fenomeno dello scioglimento dei ghiacciai e delle sue gravi ripercussioni sull’ambiente creando una performance che coinvolgerà direttamente gli spettatori.

A cura di Rivista Micron e Arpa Umbria “Custodi di Futuro”, uno spettacolo sulla vita di quelle donne e quegli uomini che hanno dedicato la propria esistenza allo studio e alla difesa del Pianeta. Donne e uomini i cui volti comporranno anche una mostra con le illustrazioni realizzate da Francesco Montesanti,

Al Centro Camerale Alessi, ci sarà anche uno spazio per il gioco e la sperimentazione grazie alla diverse postazioni in cui i bambini saranno liberi osservare e toccare materiali e strumenti.

VR Experience: attraverso un visore VR sarà possibile calarsi all’interno di un cratere e raggiungere le profondità della Terra per vivere un viaggio emozionante e unico, in collaborazione con Valerio Lombardo, geologo INGV; Videomapping Atelier: disegni, collage e animazioni realizzate dai bambini saranno proiettati all’interno di forme geometriche tridimensionali creando un vero e proprio videomapping; Generazioni di Videogiochi: uno spazio dotato di console per giocare con videogame che stimolano l’immaginazione, esplorando i temi dell’ambiente; Eppela Corner: un’installazione realizzata grazie alla campagna di crowdfunding su Eppela per sensibilizzare bambini, ragazzi e famiglie sulla necessità di ridurre i rifiuti e sull’importanza del riciclo (KIDSBIT ha sposato un progetto di riforestazione: ogni donazione ricevuta dai sostenitori della campagna si trasformerà in un nuovo albero che crescerà nel vivaio della scuola elementare di Usambara, in Tanzania); Le isole che non c’erano: i rifiuti formano delle vere e proprie isole di plastica e un esperimento a cura di Beatrice Castellani del CIRIAF ci mostrerà l’origine di questo fenomeno.

KIDSBIT FESTIVAL è un progetto di DENSA cooperativa sociale e Antica Proietteria

L’edizione 2019 è realizzata in collaborazione con: Regione Umbria | Servizio Energia, qualità dell’ambiente, rifiuti, attività estrattive, bonifiche, Arpa Umbria, Rivista micron, Galleria Nazionale dell’Umbria, Goethe Institut | Istituto Tedesco di Cultura, Listone Giordano, PEFC (Programma di Valutazione degli schemi di certificazione forestale), MR*Digital by Montirusso; La Rosa del Borghetto, Brico Center Perugia.

I contenuti sono sviluppati in collaborazione con Ricercatori, Divulgatori e Artisti di: CIRIAF Centro Interuniversitario di Ricerca sull’Inquinamento e l’Ambiente, INGV – ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA, Scenari Digitali, Bande à Part.