Concerto di Natale “IL VIAGGIO DI MARIA” al Teatro Cucinelli di Solomeo e alla Basilica di San Pietro a Perugia

Il Teatro Cucinelli di Solomeo, giovedì 28 dicembre alle 21, e la Basilica di San Pietro a Perugia, venerdì 29 dicembre alle 21, ospitano il Concerto di Natale IL VIAGGIO DI MARIA: due suggestivi appuntamenti dedicati a letture, musiche originali e canti natalizi della tradizione italiana. Protagonisti: il Coro Canticum Novum di Solomeo e il Coro voci bianche Mousikè con la direzione di Klara Lužnik e l’OTC Ensemble – composto da Sara Montani violino I, Paola Pasquini violino II, Carmelo Giallombardo viola, Alessandra Montani violoncello, Mattia Rossi contrabbasso, Fabio Ceccarelli flauto, Maurizio Domenico Paluzzi oboe, Riccardo Nanni corno, Daniela Scaletti pianoforte – diretto da Fabio Ciofini; voce recitante Fulvio Pepe.

Le musiche originali e le elaborazioni per coro e strumenti concertanti sono di Luca Garbini.

IL PROGRAMMA

– Introduzione

Gregoriano: Puer natus est (incipit)

Jacopone da Todi: Amor de Caritate (estratti) (voce recitante)

Laudario di Cortona: Gloria ‘n Cielo e pace ‘n terra

– Prima Parte

Lauda sp. sec. XVII: Per la natività del Signore

E. De Luca: In nome della madre (estratto) voce recitante

G. F. Anerio: Intorno al fanciullin

Tradizionale trentino: Nadal

E. De Luca: In nome della madre (estratto) voce recitante

Lauda toscana: Presso la culla di Gesù e Il viaggio violoncello e pianoforte

Il Presepe Tradizionale della Carnia: Lusive la lune

Tommaso da Celano: Il presepe di Greccio (estratto) voce recitante

Tradizionale napoletano: Fermarono i Cieli

– Seconda Parte

Tradizionale: Sorgete pastori

E. De Luca: In nome della madre (estratto) voce recitante

Tradizionale napoletano: Canto di Maria

C. Vignocchi: Le campane di Natale

E. De Luca: In nome della madre (estratto) voce recitante

Tradizionale: Buon Natale

Tonino Bello: Buon Natale, amico mio voce recitante

Finale: Puer natus est

Fulvio Pepe si forma alla scuola di recitazione del Teatro Stabile di Genova diplomandosi nel 1998. Lavora con registi come Binasco, Sciaccaluga, Stein, Patroni Griffi, Branciaroli, Le moli, Dall’Aglio, Dini e altri ancora, alternando il lavoro in teatro con televisione e a volte cinema. Vince il Torino film festival nella sezione “cortometraggio”, con un lavoro scritto, diretto e interpretato da lui stesso. In ambito drammaturgico scrive un monologo dal titolo “Finzioni in tre capitoli e una premessa”, successivamente un testo dal titolo “Gyula una piccola storia d’amore “prodotto dal Teatro due di Parma e andato in scena nel 2014 e ripreso nelle due stagioni successive. Ha firmato la sua prima regia nel 2014 e replicando nel 2015, nel 2016 e nel 2018.

Luca Garbini compie il suo percorso artistico in Festival e stagioni concertistiche in Italia, Germania, Austria, Lussemburgo, Polonia, Argentina come pianista, direttore di coro e d’orchestra. Si è esibito come solista e come direttore con l’Orchestra da Camera di Perugia, l’Orchestra Filarmonica del Teatro Colón di Buenos Aires, l’Orchestra Juvenil de Tucuman, la Moscow Symphony Orchestra, l’Orchestra del Festival Internacional de Ushuaia e la Luxembourg Philharmonia. Recentemente la casa musicale Nova Millennium Romæ ha pubblicato una sua composizione per soli, Coro e Pianoforte sul Cantico delle creature di San Francesco. La sua formazione accademica comprende gli studi di Pianoforte, Composizione e Direzione presso il Conservatorio Morlacchi di Perugia e il Conservatorio general San Martin, Buenos Aires. Studia inoltre con i maestri Wijnand van de Pol, Marco Gatti (composizione) Massimo Gualtieri (direzione corale) Lajos Kozma (repertorio lirico e vocale da camera). Dal 1984 al 1990 si perfeziona con il pianista e direttore d’orchestra argentino Jorge Uliarte, in Italia e, per alcuni anni, a Buenos Aires, Argentina.