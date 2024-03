Economia Umana: sabato ad Assisi la presentazione del libro di Domenico Sorrentino con Maurizio Landini

Sabato 9 marzo, alle ore 10.30, presso la biblioteca Diocesana di Assisi (via del Torrione, 3) la Cgil Umbria organizza la presentazione del libro “Economia Umana, la lezione e la profezia di Giuseppe Toniolo: una rilettura sistematica”, di Domenico Sorrentino, vescovo della diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e di Foligno. Introdurrà l’iniziativa Maria Rita Paggio, segretaria generale della Cgil Umbria, porterà i saluti istituzionali la sindaca di Assisi, Stefania Proietti. A seguire si confronteranno con l’autore Melania Bolletta, studentessa dell’Università degli Studi di Perugia, e Maurizio Landini, segretario generale della Cgil nazionale. Modererà il dibattito Claudio Sebastiani, responsabile Ansa Umbria.

IL LIBRO

Giuseppe Toniolo (1845-1918) è spesso citato ma poco conosciuto. Il saggio Economia umana di Domenico Sorrentino colma una lacuna, portando lo sguardo in modo sistematico e quasi antologico sul suo Trattato di economia sociale e gli altri suoi scritti. La chiave della visione tonioliana è il rapporto tra etica ed economia. Proprio questa prospettiva torna oggi di attualità, di fronte a un’economia globale alle prese con questioni drammatiche come la disuguaglianza, la povertà e il dissesto ecologico. Urge un nuovo paradigma che superi la polarizzazione Stato-mercato, recuperando il ruolo, anche economico, della società civile. C’è bisogno di un’economia ridisegnata sulla base di un’antropologia integrale. L’iniziativa Economy of Francesco, con la quale il papa ha chiamato i giovani economisti di tutto il mondo a fare un patto per un’economia più fraterna e solidale, cerca ispiratori e veri maestri. Toniolo è uno di essi.