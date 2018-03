Foligno, per la Giornata internazionale dei planetari torna l’appuntamento con Berenice ed Arianna

FOLIGNO – Un viaggio tra le stelle, alla scoperta delle costellazioni. Un viaggio tra storia, mitologia, archeologia ed astronomia. E’ quello che si terrà il prossimo weekend nella sala climatizzata del planetario del Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno, in via Isolabella. In occasione della Giornata Internazionale dei Planetari e a poche ore dall’equinozio di primavera, infatti, anche quest’anno Arnaldo Duranti ha messo in agenda un doppio appuntamento, dedicato ad appassionati e curiosi. Con la collaborazione di Patrizia Fratini, guiderà il pubblico verso un’esperienza nuova, con lo sguardo rivolto al cielo e la mente pronta a lasciarsi affascinare da storie e miti, da scienza e leggende. Il primo imperdibile appuntamento è con “Berenice e la sua chioma”, in programma sabato 24 marzo alle 21. Domenica 25 marzo alle 18, invece, sarà la volta di “Arianna e la corona boreale”. La partecipazione alle due proiezioni, della durata di un’ora e venti minuti ciascuna, è assolutamente gratuita. Necessaria, invece, la prenotazione, che potrà essere effettuata telefonando ai seguenti numeri 0742/342598 e 0742/344561. Promossa dal Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno in collaborazione con l’Associazione astronomica Antares, l’iniziativa non è adatta ai bambini di età inferiore ai 10 anni.