Jazz club Perugia, venerdì “Cinema Italia”, omaggio a Ennio Morricone

PERUGIA – “Cinema Italia”, omaggio a Ennio Morricone è l’appuntamento che propone il Jazz club Perugia venerdì 23 ottobre al Sina Brufani, alle 21,30. Protagonista il Rosario Giuliani quartet con Luciano Biondini, Enzo Pietropaoli e Fabrizio Sferra. Il concerto sarà disponibile in streaming a pagamento, su www.umbriajazz.com.

Cinema Italia – spiegano gli organizzatori – è un omaggio al grande cinema italiano che “ha contribuito a far conoscere la cultura e la società italiana ovunque nel mondo, e che nel tempo ha affermato dell’Italia una tradizione di eccellenza”. Come eccellente è il cast di musicisti di questo progetto: Rosario Giuliani al sax, Luciano Biondini alla fisarmonica, Enzo Pietropaoli al contrabbasso e Fabrizio Sferra alla batteria. Nel programma i temi di Morricone, che fanno parte della memoria condivisa dei cinefili, hanno un posto privilegiato.

Cinema Italia è anche il titolo di un disco uscito qualche anno fa per Via Veneto Jazz, con la stessa formazione (solo il batterista era diverso: Michele Rabbia). Il quartetto è stato ospite di una recente edizione di Umbria Jazz Winter. Secondo quanto emerge da un’indagine elaborata dall’Agis, Associazione generale italiana dello spettacolo su un campione considerato rappresentativo della pluralità dei generi e dei settori dello spettacolo dal vivo e che copre tutto il territorio nazionale, lo spettacolo dal vivo è un “luogo sicuro” e dalla riapertura è stato registrato un solo contagio su 350 mila spettatori.