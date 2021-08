Suoni Controvento: grande attesa in quota per Manu Chao a Pian di Spilli e Kety Fusco all’Eremo di Serrasanta

Un sabato all’insegna della letteratura e la musica ha chiuso il secondo fine settimana della quinta edizione di Suoni Controvento, festival estivo di arti performative promosso da Associazione Umbra della Canzone e della Musica d’Autore. Lo scorso 31 luglio ad aprire gli eventi è stato il format “Libri in cammino” durante cui il suggestivo paesaggio di Val di Ranco (Sigillo) ha accolto in tutto il suo splendore la passeggiata letteraria in compagnia di Romana Petri che, accompagnata dall’animatore letterario Giovanni Dozzini e i partecipanti, ha attraversato il sentiero degli antichi umbri parlando del suo libro “La Rappresentazione”. Sempre a Val di Ranco, la foresta Madre dei Faggi è stata teatro di un misterioso omicidio: a risolvere le indagini del trekking con delitto “Selva Oscura” sono state le diverse squadre di provetti investigatori guidati dall’associazione Roompicapo. Sold out per la tappa estiva del “Summer Tour” di Ludovico Einaudi che in Valsorda ha incantato i presenti con un concerto di quasi due ore, accompagnato non solo dai musicisti Federico Mecozzi e Redi Hasa, ma anche dal vento che si è mosso all’unisono con le note del Maestro, regalando a tutti un viaggio sensoriale impagabile in cui a fare da padrone è stato senz’altro un meraviglioso connubio di musica e natura. A chiudere la giornata è stata la musica della giovane cantautrice Adelasia in concerto al Parco Villa Anita di Sigillo. Un live aperto dall’artista gualdese MariaSole.

Rinviato purtroppo, causa maltempo e forti raffiche di vento, il concerto dei Fast Animals and Slow Kids di domenica 01 agosto. La tappa del tour acustico “Dammi più tempo” della band umbra è rinviata al prossimo 18 agosto.

Suoni Controvento prosegue con un altro fine settimana ricco di eventi

6, 7 e 8 agosto a Le Rughe a Fossato di Vico “Avventure e Misteri in Umbria” con l’associazione Roompicapo e la temporary escape room “Codice Dante”: un nuovo mistero si cela tra le mura di Fossato di Vico. Un antico manoscritto custodisce un importante messaggio segreto. Riuscirete a decifrare tutti gli indizi per risolvere l’enigma? Informazioni e prenotazioni 329 5758765/392 5245864 – roompicapo@gmail.com

Sabato 7 agosto alle ore 16.30 a Pian di Spilli nel Parco Regionale del Monte Cucco arriva il cantastorie cittadino del mondo che ha ispirato milioni di musicisti in tutto il globo, icona culturale celebre per il suo impegno civile e sociale Manu Chao con una delle quattro tappe italiane del suo nuovo progetto acustico “El Chapulín Solo – Manu Chao Acústico”.

Domenica 8 agosto alle ore 11.00 nella Grotta di Sant’Agnese sul Monte Cucco (Costacciaro) “Meravigliosa Turchia – seconda tappa del Viaggio sonoro sulle orme del naturalista e viaggiatore umbro del XIX secolo Orazio Antinori”, concerto di musica tradizionale turca a cura di Umut Sülünoğlu & Uğur Önür. Evento in collaborazione con la Galleria di Storia Naturale del CAMS. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria sul sito SCV.

-Ore 14.30 spazio al teatro nelle suggestive Grotte del Monte Cucco (Pian del Monte) “Peregrini che pensosi andate – Un altro Dante” di e con Pierpaolo Peroni. La natura è il termine di paragone adatto a meglio illustrare esperienze personali e a loro modo ‘irripetibili’ (non si pensi soltanto al viaggio ultraterreno: anche l’amore rientra in questo novero). Essa, però, è anche lo spunto capace di suscitare più ampie e astratte riflessioni sui sentimenti, l’esistenza, il destino dell’uomo. Sonderemo alcune di queste implicazioni leggendo brani della produzione dantesca. Evento in collaborazione con Ass. La Tramontana. Punto di ritrovo Pian del Monte (Sigillo). Informazioni e prenotazione obbligatoria: 351 2827335 – info@grottamontecucco.umbria.it

-Ore 17.00 a Valdiranco (Sigillo) “Libri in cammino”, passeggiata letteraria ad anello che vedrà protagonista Loredana Lipperini. La scrittrice dialogherà con Giannarmete Romani sul suo libro “La notte si avvicina”. Evento in collaborazione con Umbria Libri, Ass. La Tramontana e L’Olivo e la Ginestra. Informazioni e prenotazioni: 347 1148395 – romaniermete@gmail.com

-Ore 17.00 all’Eremo di Serrasanta a Gualdo Tadino concerto che vedrà protagonista Kety Fusco, una delle arpiste più rivoluzionarie della scena musicale europea. La traiettoria artistica dell’arpista si è presto diretta verso un sistema sonoro innovativo, contaminando suoni di un vinile graffiato su corde di metallo, oggetti colpiti sulla tavola armonica dell’arpa classica pre-campionata ed effetti analogici manipolati dal vivo. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria sul sito SCV.

