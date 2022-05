Trevi, tante iniziative a giugno nel Complesso Museale San Francesco

Arriva giugno e la bella stagione, risplendono gli ulivi alle pendici del borgo, si rianimano parchi, vie e piazze e il Complesso Museale di San Francesco e Menti Associate, sono pronti ad accogliervi con un programma ricco di iniziative volte alla valorizzazione del patrimonio artistico e del territorio.

Tutte le domeniche mattina il Museo vi aspetterà per gustare un buon caffè insieme ai suoi Storici dell’Arte e Archeologi, che in questa occasione presenteranno approfondimenti su alcune delle opere. Un Caffè con l’Arte, è questa la rassegna che porrà il focus sul nuovo dipinto acquisito dal Complesso di Ottavio Leoni, sulle opere dello Spagna e sull’Erma Bifronte raffigurante Dioniso e il Sileno.

In occasione del ponte del 2 giugno, organizzato per le famiglie in collaborazione con Umbria Cultura – Vieni in Famiglia, si proporranno due laboratori . Il 2 giugno sarà protagonista la stampa mentre il 4 giugno verrà svolto un laboratorio sugli odori e sui profumi degli uliveti con disegno interattivo finale.

Continua la rassegna Passeggiate tra Arte e Natura, ogni sabato pomeriggio, gli operatori del Museo vi porteranno alla scoperta del territorio trevano, dei suoi edifici, delle opere che in essi si conservano, tra panorami mozzafiato, ulivi e vedute uniche. Si raggiungerà la Chiesa di Santa Caterina attraverso la Via degli Eremiti e il Convento di San Martino. Due invece saranno gli itinerari all’interno della città per scoprire spaccati di storia locale e le tante curiosità celate tra i suoi edifici.

Valorizzazione del territorio significa anche valorizzazione dei prodotti tipici attraverso le aziende locali che li producono e che portano alto il nome di Trevi tra le tavole dei buongustai. Sarà possibile degustare infatti l’olio extravergine di oliva prodotto da due eccellenze locali, l’Az. Agr. Zappelli Cardarelli e il Frantoio Gaudenzi.

Il 25 Giugno in occasione di Trevi Romantica, evento proposto da I Borghi Più Belli d’Italia, il Complesso Museale di San Francesco organizzerà una serie di eventi per rendere la vostra giornata unica. Verrà sottolineato l’amore che la cittadina e la cittadinanza ha per la coltura dell’Olio d’Oliva con una degustazione insieme all’Az. Agr. Zappelli Cardarelli preceduta da una Visita Guidata al Museo della Civiltà dell’Ulivo. Una passeggiata vi porterà in uno dei luoghi più suggestivi del borgo, la rotonda di San Martino, una cornice perfetta per ammirare la cittadina arroccata sugli uliveti che vi regalerà un momento davvero romantico. Potrete anche rilassarvi attraverso la meditazione guidata dal maestro Paolo Goffredo Ricci e il Bagno Sonoro delle Campane Tibetane tra gli scorci del Chiostro di San Francesco.

Per i più piccoli e per tutta la famiglia verrà organizza un’intera serata legata al mondo Disney.

Info e prenotazioni a info@museitrevi.it o chiamando il numero 0742381628 | 3470796571.

IL PROGRAMMA

GIOVEDÌ 2 GIUGNO

16:00 – Trevi Inchiostrata e Stampata. Laboratorio di Stampa Xilografica per tutta la Famiglia

SABATO 4 GIUGNO

16:30 – Passeggiate tra Arte e Natura. La Via degli Eremiti

16:00 – Profumo di colline ed uliveti. Laboratorio olfattivo e disegno interattivo

DOMENICA 5 GIUGNO

11:00 – Caffè con l’Arte. Un Pittore Spagnolo a Trevi.

SABATO 11 GIUGNO

16:30 – Passeggiate tra Arte e Natura. Alla Scoperta di Trevi, dal Quattrocento all’Ottocento

DOMENICA 12 GIUGNO

11:00 – Caffè con l’Arte. Faccia a Faccia col Cardinale

SABATO 18 GIUGNO

11:00 – Gusto Docet. Gioco sensoriale e guida sul riconoscimento degli oli extravergine d’oliva del Frantoio Gaudenzi

16:30 – Passeggiate tra Arte e Natura. La Piaggia di Trevi: le sue Chiese e i suoi Palazzi

DOMENICA 19 GIUGNO

11:00 – Caffè con l’Arte. Dioniso: l’eterno ritorno

SABATO 25 GIUGNO (Trevi Romantica)

16:00 – Bagno Sonoro con Campane Tibetane e Meditazione Guidata con il maestro Paolo Goffredo Ricci

16:30 – Amore e Passione per l’Olio di Trevi. Visita Guidata al Museo della Civiltà dell’Olivo + degustazione dell’Olio Extravergine d’Oliva dell’Az. Agr. Zappelli Cardarelli

17:30 – Passeggiate tra Arte e Natura. La rotonda sugli ulivi. Panorami Romantici a San Martino

21:00 – Un Chiostro da favola…dove regna il tuo sogno. Spettacolo sulle favole Disney a cura dei Ragazzi del Musical

21:00 – L’amore Eterno immortalato tra gli affreschi della Villa. Visita guidata a Villa Fabri

22:00 – L’amore Eterno immortalato tra gli affreschi della Villa. Visita guidata a Villa Fabri

DOMENICA 26 GIUGNO

Trevi da Vivere. Visite Guidate + Degustazioni aziende locali durante tutto l’arco della giornata