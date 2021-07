Umbria Jazz, chiusura con Quintetto Astor Piazzolla, Danilo Rea e i Funk Off

Perugia – Resta confermato: Danilo Rea e i Funk Off si esibiranno anche senza Gino Paoli, che aveva fatto comunicare l’assenza per motivi di salute. Grande brio e tanta buona musica per la giornata conclusiva di Umbria Jazz. Domenica sera, all’Arena del Santa Giuliana di Perugia, il primo a salire sul palco alle ore 21 sarà il Quintetto Astor Piazzolla per “Astor Piazzolla 100 anni”. Seguirà Rea e chiuderanno in grande stile i Funk Off.

Quest’anno si celebra il centenario della nascita di Astor Piazzolla, uno dei più grandi musicisti del Novecento. Fu lui a reinventare il tango argentino per farne un genere popolarissimo a livello planetario ma anche accolto a pieno titolo nei programmi delle società concertistiche di musica classica e nei teatri. Piazzolla è oggi uno dei compositori contemporanei più eseguiti al mondo e il suo catalogo comprende oltre mille composizioni per gli ensemble più diversi, dai pezzi in solo alla grande orchestra sinfonica con coro. Laura Escalada Piazzolla, moglie del Maestro, nel 1995, tre anni dopo la sua morte, creò la Fundación Astor Piazzolla per conservare e diffondere la sua musica. Da qui nacque nel 1998 il Quinteto Astor Piazzolla, formato da cinque virtuosi dei propri strumenti nonché autentici specialisti del tango. Pablo Mainetti, bandoneón; Barbara Varassi Pega (in sostituzione di Nicolás Guerschberg), piano; Serdar Geldymuradov, violino; Armando de La Vega, chitarra elettrica; Daniel Falasca, contrabbasso, con Julián Vat, direzione musicale, sono i musicisti cui è affidato il compito di mantenere viva la rivoluzione del tango moderno compiuta da Piazzolla. Un quintetto con questa strumentazione fu costituito dal Maestro nel 1960 e poi di nuovo nel 1978, ed è rimasto la formula prediletta nonché l’organico ideale per valorizzare i suoi capolavori. È la formazione più innovativa, un vero e proprio laboratorio di sperimentazione permanente. Anche da questo si comprende lo scrupolo filologico con cui il Quinteto si accosta alle opere del grande compositore argentino. In più di vent’anni di attività il Quinteto ha pubblicato quattro album e compiuto numerosi tour mondiali. Ha anche vinto un Latin Grammy per il Miglior Tango Album del 2019.

Danilo Rea a Umbria Jazz per riproporre il fortunato incrocio tra jazz e canzone documentato da tre dischi e tanti concerti, anche in Umbria. Insieme, nella suggestiva formula del duo voce-pianoforte, hanno esplorato il microcosmo della canzone d’autore nelle sue varie declinazioni, dalla tradizione napoletana alla grande scuola francese e ai temi del cantautore genovese, amati da più generazioni di italiani.

Chi frequenta il Festival sa che i Funk Off sono di casa in Umbria, e che anzi possono essere considerati una specie di istituzione non avendo mancato un’edizione, estiva e invernale, a partire dal 2003, quando si presentarono all’Arena la sera del concerto di James Brown. La street band toscana è diventata popolarissima con una formula originale e riconoscibile: superare il concetto di marching band della tradizione di New Orleans (siamo alle origini del jazz) proponendo una musica trascinante e spettacolare, moderna e coinvolgente, capace di coniugare blues, swing e funky.

Luana Pioppi