Foligno, arriva “La Scintilla” di Nando Mismetti: l’ex sindaco rompe il silenzio

Si annuncia come un fulmine sulla scena politica folignate, una vera e propria scintilla in un panorama annichilito. Nando Mismetti, ex sindaco di Foligno, rompe il silenzio ed esce dal letargo, dopo tre anni di silenzio e attesa. In realtà non è mai sparito dalla scena politica della città ma ha preferito stare dietro alle quinte. Del resto, uno come lui, non ha bisogno di un palcoscenico e nella sua vita ha sempre parlato a cuore aperto. Lealmente, in faccia. Vedere il Pd in queste condizioni lo addolora, vedere la sua città guidata da una giunta di destra lo amareggia. Lui dal Pd non si muoverà mai, fino all’ultimo continuerà ad impegnarsi per riportare i democratici folignati ai livelli di qualche anno fa. Però, l’ultimo sindaco di centrosinistra della città della Quintana sa bene che occorre fare qualcosa di più. Non basta impegnarsi in un circolo di poche decine di persone, magari le stesse di qualche anno fa. C’è bisogno di inventarsi qualcosa, occorre un pò più di fantasia. Quella creatività che ai democratici è mancata negli ultimi anni. Per questo sta per nascere “La Scintilla”, un’associazione aperta a tutti. Una iniziativa per aprire un confronto sulle difficoltà della città, per riportare i folignati a riappropriarsi della comunità e sentirsi parte della stessa. Con lui persone conosciute e stimate a Foligno, come Renato Cesca, fondatore della Ncm, impresa meccanica specializzata nel settore energetico e aeronatico. Ma tanti altri avrebbero già dato la propria adesione: liberi professionisti, ex amministratori e diversi simpatizzanti democratici. Una iniziativa che a Foligno già fa rumore ma a Mismetti non piace il fracasso. Per lui calma e tranquillità sono ancora le virtù migliori.