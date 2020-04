Coronavirus, guarito il paziente positivo di Scheggia. Soddisfazione del Sindaco Vergari.

Fa festa la comunità di Scheggia, comune al confine con le Marche sull’ Appennino. E’ guarito , infatti, l ‘unico contagiato della piccola comunità. Ad annunciarlo è stato lo stesso Sindaco Fabio Vergari che sottolinea come ufficialmente i casi positivi sono due, ma in realtà l ‘altro soggetto ha la residenza a Scheggia ma è domiciliato fuori regione e si trova lì. La persona guarita nè un 65 enne del paese, aveva contratto il coronavirus durante una vacanza in montagna. Appena rientrato a Scheggia arrivarono i primi sintomi, il tampone confermò la positività. L ‘uomo è stato in isolamento domiciliare dai primi di marzo e non è stato mai ricoverato. Adesso è arrivata la bella notizia, anche il secondo tampone effettuato ha dato esito negativo. ” Una buona notizia che deve incaraggiarci ad insistere sulla tenuta ancora per qualche settimana “, ha commentato il Sindaco Vergari. E’ il primo guarito tra i comuni della fascia appenninica.