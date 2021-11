Allerta furti a Corciano, il Comune chiede aiuto alla prefettura

E’ allerta furti e tentativi di scasso nelle abitazioni a Corciano e l’amministrazione comunale chiede aiuto alla prefettura di Perugia. Per arginare il fenomeno – riferisce l’ente – il sindaco Cristian Betti ha inviato una lettera dettagliata al prefetto. “Il Comune di Corciano fa il massimo possibile con le forze di polizia locale ed il lodevole supporto dei carabinieri – spiega l’assessore alla Sicurezza, Francesco Mangano – ma è ovvio che non riusciamo ad essere presenti ovunque ed a tutte le ore in tutti i quartieri e le frazioni comunali. Già nei giorni scorsi le forze sul territorio si erano ampliate, dopo che l’amministrazione aveva chiesto rinforzi per il servizio di pattugliamento e controllo con l’ausilio di polizia, carabinieri, altre forze dell’ordine. Chiediamo però un intervento strutturale – prosegue Mangano – che possa integrare il sistema di oltre 80 telecamere installate ed i pattugliamenti ordinari e straordinari che garantiamo. In ogni caso invitiamo i cittadini a segnalare ogni movimento sospetto, e ad avvisare immediatamente le forze dell’ordine”.