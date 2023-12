Orvieto, spaccia hashish agli studenti: denunciato ragazzo appena sedicenne

Un ragazzo di 16 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato a piede libero dai carabinieri della Compagnia di Orvieto, nell’ambito dei servizi di prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti. Dal sequestro amministrativo di piccole dosi di hashish ad alcuni studenti del territorio è iniziata un’attività di indagine che, spiegano i militari dell’Arma, in breve tempo ha consentito di individuare il minorenne come presunto pusher che li riforniva. Per il sedicenne è scattata così la denuncia alla Procura del Tribunale dei minori di Perugia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.