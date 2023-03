Perugia, donna trovata morta nella sua abitazione a Ponte Pattoli: indaga la Procura

Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri su una donna trovata morta in casa la scorsa notte nella zona di Perugia. Secondo le prime informazioni, la donna, di 56 anni, originaria della provincia di Siena, è stata trovata nella sua abitazione di Ponte Pattoli dal compagno, che ha subito dato l’allarme al 112. Il corpo della donna si trovava nella sua camera da letto. Da un primo esame del personale sanitario e del medico legale non è stato possibile risalire alle cause del decesso. E’ stata pertanto disposta l’autopsia – riferisce la Procura di Perugia – che si svolgerà nei prossimi giorni. Accertamenti dei carabinieri sono in corso anche su un uomo trovato morto lunedì mattina nella zona di Gualdo Cattaneo. Le indagini sono coordinate dalla procura di Spoleto.