Perugia, lite a Ponte della Pietra: martellata in testa ad un 21enne. Denunciato 35enne

Un’altra lite violenta si è registrata a Perugia, nella zona di Ponte della Pietra. Una disputa finita addirittura con una martellata in testa ad un ventunenne che è stato costretto a ricorrere alle cure dei sanitari dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia. Dalla ricostruzione fatta dalle forze dell’ordine sembra che un trentacinquenne, dopo essere stato colpito con un pugno, ha preso un martello e colpito alla testa il giovane. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 che hanno prima soccorso il 21enne e , successivamente, lo hanno trasportato al Pronto soccorso per ulteriori approfondimenti ed esami diagnostici. Al giovane sono stati certificato dieci giorni di prognosi. Immediatamente è scattata la caccia da parte delle forze dell’ordine all’aggressore. Il 35enne è stato poco dopo rintracciato e denunciato per lesioni e possesso di oggetti atti a offendere. E’ stato anche ritrovato il martello utilizzato per colpire alla testa il giovane trasportato in Ospedale.