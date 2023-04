Perugia, scoppia una lite nel cantiere: si intromette automobilista che investe un operaio con l’auto

In un cantiere edile in via XX settembre, a Perugia, si è scatenata questa mattina una lite tra il capo operaio del cantiere e un 42enne tunisino. Il tutto probabilmente per un tubo di ferro caduto dall’impalcatura. Durante la discussione, un giovane a bordo di un’auto, dopo aver fermato l’autovettura, avrebbe iniziato ad insultare il tunisino. C’è chi dice anche attraverso un oggetto metallico, forse un crick. Un atteggiamento che avrebbe provocato la reazione degli altri operai. Ad un certo punto il conducente è risalito in auto e avrebbe investito il tunisino per poi scappare ad alta velocità. Il 42enne è stato immediatamente trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Misericordia dove i sanitari avrebbero riscontrato alcune fratture e certificato una prognosi di 35 giorni. Sul posto è’ intervenuta la polizia che dopo aver raccolto le testimonianze dei presenti si è messa sulle tracce dell’automobilista.