Perugia, vende alcolici alle due di notte: maxi multa di 6.600 euro

E’ andato oltre l’orario previsto dall’ordinanza del Sindaco, violando una disposizione emessa dal Comune di Perugia per contenere gli atti di violenza durante la notte. Un comportamento che è costato caro ad un tabaccaio del centro storico del capoluogo umbro. Infatti, nella notte tra sabato e domenica gli agenti della polizia municipale, impegnati in attività di controllo, hanno accertato che nella tabaccheria si stava somministrando alcolici, in piena violazione dell’ordinanza nota a tutti gli esercizi commerciali. Erano le due di notte quando la municipale è entrata in borghese all’interno della tabaccheria. A carico dell’esercente è scattata una multa pesantissima di 6.666 euro. Una sanzione elevata ma giusta, anche perché il comportamento dell’esercente dimostra scarso rispetto per i colleghi che rispettano le norme.