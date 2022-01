Spoleto, imprenditore denunciato per vendita di mascherine contraffatte

Un imprenditore di Spoleto è stato denunciato a piede libero all’autorità giudiziaria per aver venduto 250 mascherine chirurgiche contraffatte. Addirittura sarebbero state vendute proprio all’Agenzia Dogane e Monopoli dell’Umbria, che si è subito resa conto che il marchio CE era contraffatto. A quel punto è stata informata la Guardia di Finanza che ha avviato una indagine specifica compiendo un vero e proprio blitz nell’azienda, appena fuori Spoleto, sequestrando quasi 30 mila mascherine di tipo chirurgico. Una vicenda che risale a molti mesi fa anche se è venuta alla luce in occasione della firma del protocollo tra le Dogane e il Comune di Spoleto. Dopo aver approfondito tutta la documentazione gli uomini delle Fiamme Gialle sono arrivati alla conclusione che sia stato lo stesso imprenditore a mettere il marchio CE dopo aver acquistato le mascherine in Asia. Motivo questo che ha spinto i militari a denunciare l’imprenditore alla Procura della Repubblica di Spoleto per frode in commercio.