Polizia Perugia, una sanzione a guidatore ed una a pubblico esercizio

Perugia – Nell’ambito dei controlli ordinari di polizia stradale in Piazza Vittorio Veneto, volti anche alla verifica del rispetto del DPCM 03.11.2020, con particolare riferimento agli spostamenti non consentiti in orario 22.00-05.00. il personale della Polizia Locale di Perugia, la scorsa notte, ha riscontrato 10 autocertificazioni, tutte regolari.

Nel corso della mattina di venerdì erano stati controllati 11 veicoli, contestando una guida senza patente e redigendo n. 2 inviti ex art. 15 del TULPS a due soggetti stranieri, tenuti a presentarsi presso la locale Questura per regolarizzare la posizione di soggiorno.

Nel corso del pomeriggio, inoltre, gli agenti hanno sanzionato un pubblico esercizio per aver consentito il consumo al tavolo ad un numero superiore di quattro persone non conviventi, in violazione dell’art. 4 del DPCM n. 03/2020.

Al fine di contrastare l’eventuale inosservanza di prescrizioni di isolamento fiduciario e contumaciale, gli uffici della Polizia Locale sono altresì impegnati in un quotidiano riscontro documentale di tutte le persone controllate in ogni servizio d’istituto mediante interrogazioni ai Portali di riferimento.

Le attività di controllo proseguono, coordinate dalla Questura.