Spoleto, sfonda la vetrata di un’agenzia di pratiche auto: arrestato ladro

Gli agenti di polizia di Stato del Commissariato di Spoleto hanno arrestato un 42enne dopo un furto in un’agenzia di pratiche di auto della città. L’uomo, dopo aver sfondato il vetro della porta, si è introdotto all’interno rubando un telefono cellulare. Sul posto, in seguito ad una segnalazione, è giunta una volante della polizia che ha trovato il ladro ancora all’interno dell’agenzia. Si tratta di uno straniero già noto alle forze dell’ordine e gravato dalla misura della libertà vigilata. Durante la perquisizione gli agenti hanno rinvenuto uno smartphone di proprietà del titolare dell’agenzia. I poliziotti hanno trovato anche il martello utilizzato dall’uomo per rompere il vetro della porta. Dopo essere stato sottoposto a cure sanitarie, a causa di alcune ferite riportate durante la spaccata, è stato accompagnato in Questura dove è stato trattenuto in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.