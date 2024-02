Perugia, controlli antidroga della polizia locale: minore denunciato. Giovane segnalato alla Prefettura

Controlli antidroga a Perugia da parte delle forze di polizia. Gli agenti della Municipale hanno fermato a Fontivegge un giovane marocchino, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, trovato con una dose di eroina appena acquistata. Il giovane è stato segnalato alla Prefettura di Perugia come assuntore. Nell’area di San Francesco al Prato la polizia locale ha denunciato un minorenne che nascondeva negli slip un quantitativo di hashish e una somma di denaro considerato provento dell’attività di spaccio. Il giovane, 17 anni, è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. La droga è stata sequestrata mentre il minore è stato affidato ad un familiare con l’obbligo di controllare la sua condotta.