Quando sono entrati in casa i vigili del fuoco del comando provinciale di Terni e i sanitari del 118 hanno trovato il corpo senza vita. Si è consumato questa mattina – venerdì 25 marzo – il dramma in una abitazione di Terni, a via Gabelli, nel quartiere Cardeto. Un anziano di 82 anni è stato trovato morto. Viveva da solo e i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.