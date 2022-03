Perugia, 18enne travolto da un’auto: in gravi condizioni è ricoverato in terapia intensiva

Si trova ricoverato in terapia intensiva un 18enne di Perugia investito ieri pomeriggio – giovedì 24 marzo – in via Settevalli verso le 19. Il ragazzo è stato travolto da un’auto. Soccorso dai sanitari del 118 è stato trasportato in codice rosso al Pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia dove è giunto in gravi condizioni. Sul posto anche la municipale di Perugia che ha ricostruito l’esatta dinamica dell’incidente. Al volante dell’auto c’era una donna che si è fermata per prestare soccorso al ragazzo. Il giovane si trova ricoverato in prognosi riservata.