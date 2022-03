Terni, pandemonio in farmacia: uomo semina il panico, bloccato dalle forze dell’ordine

Ieri sera, appena dopo le 19, un uomo a volto scoperto è entrato nella farmacia Bianchi di via Battisti a Terni. Prima ha gettato un barattolo verso una farmacista che era dietro il balcone, poi ha strappato alla stessa un taglierino. In pochi minuti la farmacia è stata messa sottosopra. Un vero e proprio pandemonio con l’uomo che ha continuato a dare in escandescenze fino all’arrivo della volante della Questura di Terni e dei Carabinieri. L’uomo, di origini tunisine, è stato immediatamente fermato e condotto in Questura per i provvedimenti del caso. Per fortuna non ci sono stati feriti ma la paura è stata tanta.