Un ultraleggero partito dall’Umbria è uscito dai radar. Scattate le ricerche

CASTIGLIONE DEL LAGO – Dopo aver partecipato al Meeting di Primavera, la festa dei piloti a Castiglione del Lago, un ultraleggero ha spiccato il volo in direzione Calabria dove sarebbe dovuto atterrare di lì a poco. Dopo il decollo dall’aeroporto di Castiglione del Lago, l’aereo con due persone a bordo, è sparito dai radar nel pomeriggio di ieri nei cieli della Campania, nella zona del Cilento. Su perugiatoday si legge che proprio in quella zona si stanno concentrando le ricerche di soccorso degli uomini del Soccorso Alpino, dei poliziotti e degli elicotteri di aeronautica e carabinieri. Da allora non è giunta nessuna notizia ed è per questo che si starebbe pensando al peggio. Si teme che l’aereo possa essere precipitato sul Monte Stella poiché il veicolo è stato individuato dal radar dell’Enav piazzato proprio sulle montagne cilentane.