Freddo e neve previsti in Umbria nei prossimi giorni

Le correnti fredde nord atlantiche, dopo aver generato imponenti corpi nuvolosi che da 48 ore bersagliano in particolare il settore tirrenico e appenninico peninsulare con precipitazioni anche molto abbondanti su Toscana, Lazio, Umbria, Campania e Calabria, da domani giovedì 19 daranno vita ad una depressione che poi, venerdì 20, dalle coste della Sardegna, in approfondimento, si porterà, dapprima sul basso tirreno, per poi risalire la penisola attraverso l’adriatico. Con queste premesse il tempo perturbato, a parte qualche brevissima pausa è destinato a continuare per tutta la settimana presentandosi particolarmente intenso un po’ su tutto il settore centro meridionale della penisola isole comprese, ma le regioni con particolare criticità potranno essere la Sardegna, il Lazio meridionale, la Campania, la Calabria tirrenica, la Puglia, la Lucania, ma anche il Molise, l’Abruzzo, Le Marche e la Romagna per possibili forti nevicate anche a quote molto basse, tra sabato e domenica prossima. Da venerdì 20, forti venti di tramontana interesseranno le regioni centrali e le temperature già in diminuzione al centro-nord si abbasseranno in maniera decisa anche al sud.

Sull’Umbria le precipitazioni di ieri sono risultate estese e particolarmente abbondanti con accumuli nelle 24 ore anche superiori ai 50 mm in molte località da nord a sud della regione, tanto che i corsi d’acqua sia i principali che i minori sono tutti in piena con locali esondazione del Nera, Topino, e il Tevere (area di Deruta); le precipitazioni di oggi mercoledì 18 sono state a carattere sparso e non hanno portato altri problemi, tuttavia c’è da mettere in conto che altre precipitazioni proseguiranno nella nottata e parte della giornata di domani giovedì 19 ma la diminuzione delle temperature porterà nevicate sui rilievi fino a quote di alta collina. Poi da venerdì 20 venti in orientamento da nord-est con raffiche di tramontana anche forti e nevicate soprattutto sull’area appenninica, ma saranno probabili locali nevicate anche sul resto della regione intorno ai 400 metri. Poi anche per il fine settimana continuerà il freddo con variabilità e saranno possibili altre nevicate in particolare sull’area appenninica, mentre i venti di tramontana saranno in attenuazione.