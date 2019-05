Il tempo migliora nel fine settimana

La perturbazione fredda a carattere invernale che domenica scorsa ha interessato la penisola italiana si è portata sull’area balcanica e sul nostro paese il tempo è rapidamente migliorato e anche le temperature si stanno rialzando dopo le nevicate e le pericolose gelate tardive che a macchia di leopardo hanno comunque toccato aree prealpine e zone interne del centro nella mattinata odierna. Ora per alcuni giorni ( mercoledi e giovedi )correnti atlantiche più miti verranno ad interessare sopratutto il nord e marginalmente il centro portando nuove precipitazioni, ma temperature più consone al periodo; poi, per sabato 11, si prospetta l’arrivo di un nuovo fronte freddo proveniente dalla Francia che andrà ad interessare poi sopratutto le regioni adriatiche dove si attarderà coinvolgendo anche tutto il sud e la Sicilia, probabilmente per alcuni giorni, portando ancora piogge e temperature al di sotto delle medie del periodo anche per l’inizio della prossima settimana, ma vedremo in dettaglio nel prossimo appuntamento se questa linea di tendenza verrà confermata.

Sull’Umbria, in molte aree vallive della regione in mattinata di oggi (martedi 7) si sono sfiorati gli zero gradi, ma ad ora non si registrano danni particolari alle colture, nei prossimi giorni il rischio gelate è del tutto scongiurato viste le correnti atlantiche che verranno ad interessare anche l’Umbria con nuvolosità variabile che dalla serata di domani mercoledi e parte di giovedi riporterà anche precipitazioni sparse e le temperature, sopratutto le minime, pur mantenendosi al di sotto delle medie del periodo, saranno in aumento. Successivamente per venerdi e sabato il tempo andrà migliorando con ampie schiarite e scarsa probabilità di piogge, ma dalla serata di sabato assisteremo ad un progressivo peggioramento per l’avvicinarsi del nuovo fronte che, domenica verrà ad interessare anche l’Umbria con rovesci o temporali locali le temperature saranno di nuovo in calo, mentre per l’inizio della prossima settimana la regione sarà interessata da venti settentrionali anche sostenuti con nuvolosità variabile e temperature fresche sempre al di sotto delle medie del periodo. gianfranco angeloni Perugia Meteo