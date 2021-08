In Umbria lunedì 16 le temperature potranno toccare anche i 40 gradi

L’anticiclone nord africano in questa estate 2021 è il vero motore del tempo su gran parte del bacino del Mediterraneo e dell’Europa meridionale con ondate di calore che si susseguono regolarmente. In questi giorni prossimi a ferragosto stiamo attraversando la quarta ondata di calore che è sicuramente la più intensa di tutte, lasciando dietro di sé segnali di fuoco e anche lutti in molti paesi mediterranei. Tuttavia, qualche segnale pur timido di cambiamento si comincia ad intravedere all’orizzonte: infatti, dai modelli previsionali trail 16 e 17 la pressione tenderà a calare sia sull’area alpina e poi anche al centro soprattutto area adriatica, e se è probabile che le precipitazioni saranno sporadiche e localizzate soprattutto al nord, le temperature nel giro di 36,48 ore caleranno su tutta la penisola di 8-10 gradi riportandosi su valori medi stagionali .Intanto, però dobbiamo fare i conti con altre 72 ore di caldo torrido davvero anomalo generato dal mostruoso anticiclone nord-africano. Pertanto, per domani sabato 14, domenica 15 e lunedi 16 tempo stabile e soleggiato con temperature massime prossime ai 40 gradi su Toscana, Umbria, Lazio , regioni meridionali e isole maggiori, locali annuvolamenti pomeridiani e serali in sviluppo sui rilievi appenninici potranno dar luogo a qualche rovescio o locale temporale. Poi ,da martedì 17, nuvolosità in aumento ad iniziare dal nord con temporali e diminuzione delle temperature , in serata anche al centro possibili temporali sparsi più probabili sull’area adriatica con temperature in incipiente diminuzione.

Sull’Umbria la quarta ondata di calore candida questa estate tra le tre , quattro, più calde e siccitose degli ultimi 20 anni insieme al 2003, 2012, e 2017, le temperature fino a tutto lunedì 16 potranno toccare anche i 40 gradi e quindi rimane al massimo livello l’allerta per il rischio di incendi che rischiano di divenire in pochissimo tempo incontrollabili data la siccità e la calura. Durante il pomeriggio-sera temporali di calore potrebbero svilupparsi lungo i rilievi appenninici come è successo mercoledi e anche questo pomeriggio. Tuttavia, per avere segnali di reale cambiamento del tempo e un ridimensionamento importante delle temperature dobbiamo aspettare martedì 17.

Gianfranco Angeloni, Perugia Meteo