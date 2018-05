Umbria, cambia il tempo: fresco e temporali

Dopo il nord, che già da ieri ha visto l’arrivo di temporali, ora anche al centro il tempo sta per cambiare e al posto dell’alta pressione che, per 15 giorni, ha portato tempo asciutto e soleggiato stanno per arrivare nubi e precipitazioni sparse e locali temporali. Ma vediamo con ordine le varie fasi del cambiamento del tempo: domani martedi 1 maggio una veloce perturbazione dall’Algeria interesserà prima la Sardegna e dalla mattinata Toscana, Lazio e poi l’Umbria con piogge sparse e temporali localmente intensi sulle coste toscane e Laziali; poi dalla sera anche il nord sarà coinvolto dalle precipitazioni; mercoledi 2 la perturbazione si trasformerà in una depressione mediterranea centrata sul mar Tirreno che porterà piogge e temporali anche al sud e sulla Sicilia, mentre una temporanea attenuazione dei fenomeni li avremo al nord e centro, le temperature subiranno nelle prossime 24.48 ore un significativo calo anche di 8-10 gradi rispetto ai picchi elevati registrati in questi giorni.Poi, tra mercoledi e giovedi piogge sparse e temporali anche forti insisteranno su Romagna, Marche, Abruzzo e Molise, mentre sul resto del centro sud variabilità con rovesci e temporali sopratutto durante le ore pomeridiane e serali. Anche per venerdi 4 tempo ancora perturbato al centro-sud con rovesci e temporali sparsi, mentre un miglioramento si farà strada al nord e nella giornata di sabato 5 interesserà anche gran parte del centro con ampie schiarite. Ulteriore miglioramento per domenica 6 ma le temperature si manterranno piuttosto frescheper via di correnti settentrionali.

Sull’Umbria incipiente cambiamento già dalla mattinata di oggi martedi 1 maggio con piogge sparse e qualche temporale sui settori occidentali della regione, le temperature subiranno una lenta ma graduale diminuzione più significativa nei giorni successivi. Poi, anche nei giorni 2-3 e 4 maggio il tempo sulla regione sarà variabile con qualche schiarita, ma a tratti sarà anche perturbato con rovesci o temporali, le temperature subiranno un deciso calo sotto la spinta di venti prima orientali e poi settentrionali. Un deciso miglioramento con prevalenza di schiarite è da attendersi a partire da sabato 5 maggio. gianfranco angeloni Perugia Meteo